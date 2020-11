Já há onzes do Marítimo-Benfica

Daqui a pouco (19 horas) o Marítimo defronta o Benfica, no Estádio do Marítimo em jogo que marca o fecho da jornada 8 da Liga NOS (I Liga), e que terá como árbitro Manuel Mota de Braga.

Já são conhecidos os onze de ambas as formações.

O técnico verde-rubro, Lito Vidigal irá contar com: Charles, Cláudio Winck, Lucas Áfrico, Leo Andrade, Marcelo Hermes, René Santos, Ruben Macedo Jean Irmer, Pedro Pelágio, Joel Tagueu e Rodrigo Pinho.

Em relação ao último jogo Lito Vidigal colocou Leo Andrade para o lugar de Kerkez, enquanto Fumu Tamuzo sai para dar lugar a René Santos.

Já Jorge Jesus apresenta a equipa titular da seguinte forma: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Rafa, Pizzi, Gabriel, Everton, Waldschmidt e Seferovic

De referir que o Benfica entra em campo no quarto lugar da classificação com 15 pontos, enquanto a formação orientada por Lito Vidigal, que já não vence à quatro jogos na I Liga, está no 15.º posto com sete pontos.

Como curiosidade no duelo entre verde-rubros e águias, de referir que na época passada os insulares venceram por 2-0, com golos de Jorge Correa e Rodrigo Pinho, numa partida referente à 29 jornada do campeonato e que acabou por ditar a saída de Bruno Laje do cargo de treinador do Benfica.

De salientar ainda que nas últimas quatro épocas os encarnados apenas conseguiram vencer por uma ocasião. O triunfo aconteceu na época 2018/2019 pela margem mínima de 0-1, com o golo a ser apontado pelo brasileiro Jonas.