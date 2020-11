Há 21 anos Asselman, do Marítimo, foi despedido

A edição do DIÁRIO de 11 de Novembro de 1999 dava conta do despedimento de Asselman, jogador do Marítimo.

O jogador belga abandonou o campo de Santo António após uma reunião com o presidente do Marítimo, Carlos Pereira.

“É o resultado do processo disciplinar, que culminou com o despedimento por justa causa. Foi uma decisão do departamento jurídico do clube, uma situação perfeitamente normal no futebol”, anunciava Carlos Pereira.

Nesta mesma edição Jaime Ramos dizia-se indiferente à instabilidade no seio do PSD ao nível nacional, sobretudo com o "reaparecimento" de Santana Lopes.