Pandemia sempre na ordem do dia, com o futebol a ser mundo à parte

O Correio da Manhã dá conta que "47 mil pedem apoio psicológico: Corrida à Linha criada a 1 de abril", mas também chama à primeira "Covid 19 provoca fragilidade emocional", "Natal vai ter limite de pessoas", "Europa quer empregos só para quem for vacinado", "Já há contratos sujeitos a teste negativo", "Vírus tira fins de semana a professores" e "Número de precários sobe", reforçando o peso da pandemia no noticiário.

O jornal mais popular em Portugal não esquece outros temas, como os "Insultos na Madeira: Adeptos pedem contas a Jesus: Benfica mede forças com o Marítimo" e a "Fórmula 1: Milagre: Carro explode e piloto sai ileso" e também o congresso comunista, com um "PCP escolhe líder: Jerónimo reeleito para mais 4 anos".

Já o Público dá maior enfoque a "Novas provas mostram como foram desviados 11,6 milhões de euros do BPP", fala também do congresso comunista, com "Jerónimo de Sousa diz que não está a prazo e que alternativa 'não será possível sem o PCP'", mas não foge ao tema "Saúde: As incertezas de quem espera pela vacina da gripe e não sabe se vai chegar a tomá-la".

No Jornal de Notícias realce para os "Bombeiros 'falidos' exigem ao Estado que pague dívidas de 44 milhões", mas também a "Festa rija em Guimarães ignora alertas" e "Covid: Internamentos sobem há três meses consecutivos", chama a atenção para um estudo de opinião à actualidade política, com "Sondagem Aximage/JN/TSF: Bloco em perda com Orçamento. PSD dá boleia ao Chega", não esquece o "PCP: Jerónimo avisa eventuais sucessores que fica até 2024" e ainda puxa pelo jogo de logo à noite, "Benfica: Jesus enfrenta teste de fogo na Madeira".

No Diário de Notícias o maior destaque vai para o "IVA da luz baixa hoje para metade dos portugueses. Vão poupar 1,5 euros/mês", como uma das medidas anti-covid, como o é a 'bazuca' europeia, referindo que "Merkel tem duas semanas para resolver impasse que Hungria e Polónia criaram", mas outra das consequências da pandemia não passam ao lado: "Primeiras consultas a metade: 'Há mais doentes a chegar em estádio avançado d cancro ao hospital'", não esquecendo este jornal ainda em formato digital para falar do congresso do PCP: "Secundária de Loures deixou alunos sem aulas para acolher congresso. Pais estão revoltados".

O Jornal i também puxa em força para o tema do ano. "À espera da vacina da covid-19: Comunicação sobre reações adversas preocupa especialistas" e "Covid-19: Novembro termina com a epidemia a abrandar e recorde de mortes", mas não descura um tema forte numa "Grande entrevista ao sociólogo Joe Feagin: 'Os Estados Unidos são o único país industrializado que tem a escravatura como base'", para retomar a política nacional: "Francisco Rodrigues dos Santos quer Aliança à direita sem o Chega" e "Ventura responde: 'É a direita envergonhada e fofinha'." Uma última nota ao "Congresso do PCP: Jerónimo garante que não está a prazo e abre a porta a voltar a negociar com o PS".

No jornal de Negócios é tema as "Lojas dos 'shoppings' vão ter corte na renda em 2021", mas aponta a outras notícias do mesmo tema, como o "Confinamento suave não evitou quebra da confiança maior que na União Europeia" e "Como as companhias aéreas estão a tentar atrair passageiros".

Nos desportivos, a começar no jornal A Bola, não fossem as máscaras quase não se notava a 'ominpresença' da pandemia, pois chamam à capa o "Caldeirão a ferver: Águia proibida de perder mais pontos" e "Marítimo-Benfica: Tensão na chegada à Madeira", além de "Melhor que Pedro Gonçalves só Mário Jardel" e ainda "FC Porto: Marega e Uribe voltam ao onze contra o Manchester City".

No Record, o mesmo cenário. "Sporting: Pote intocável: Tem havido sondagens, mas Sporting e jogador rejeitam saída em janeiro" e "Marítimo-Benfica: 'Só me preocupa não estar em primeiro', Jorge Jesus indiferente a quem lidera campeonato" e ainda "FC Porto: Luís Díaz para segurar até 2022", mas aqui não se esquece as perdas do futebol nos últimos dias: "Argentina: Médico de Maradona acusado de homicídio por negligência" e "Vítor Oliveira homenageado de Norte a Sul"

No jornal O Jogo o destaque maior vai para o "Braga-Farense (1-0): Espírito guerreiro: Um golo de Al Musrati quebrou resistência dos algarvios aos 87'", apontando ainda ao "FC Porto: Díaz muda tudo", ao "Sporting: Pote é o melhor reforço da Europa" e ao "Marítimo-Benfica: 'Preocupação é não estar em primeiro lugar', Jesus garante que o nome do líder lhe é indiferente".