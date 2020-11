Porto Santo Line cancela viagens de terça-feira

À semelhança do que tem acontecido nos últimos dias, as viagens de amanhã, 1 de Dezembro, com saída do Funchal às 8 horas para o Porto Santo e regresso às 18 horas, serão canceladas devido às más condições meteorológicas que se fazem sentir no Arquipélago da Madeira e põem em causa a segurança do navio e dos seus passageiros.

Para quem pretender viajar até à ilha vizinha, e vice-versa, o navio Lobo Marinho fará viagens extraordinárias na quarta-feira, 2 de Dezembro, nos mesmos horários. Ou seja, parte do Funchal às 8h da manhã e regressa às 18 horas.

Para alteração de passagens que estão isentas da respectiva taxa, os clientes deverão dirigir-se -se a um dos balcões da Porto Santo Line ou estabelecer contacto pelo número 291 210 300 (todos os dias das 9h às 12h30 e das 14h às 20h). Pode ainda enviar e-mail para [email protected]