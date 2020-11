'Funchalense 5' faz escala com contentores para abastecer o Porto Santo

O navio 'Funchalense 5', que sai da Madeira pelas 20 horas desta terça-feira, vai realizar uma escala no Porto Santo com o intuito de abastecer a ilha dourada. Esta foi a forma encontrada pela Porto Santo Line para colmatar a falta de ligações marítimas do Lobo Marinho, esta quarta-feira.

De recordar que, devido ao mau tempo que está previsto para a Região, o navio Lobo Marinho não realiza as viagens programadas para amanhã, quarta-feira. Em cima da mesa está também a possibilidade de não realizar as rotas previstas para quinta-feira, uma vez que as condições do mar não deverão ser favoráveis.

O 'Funchalense 5' vai deixar quatro contentores de abastecimento na ilha dourada, maioritariamente destinados a supermercados, bem como outros 2 de pequenas encomendas. Depois, o navio que parte do Caniçal segue rumo a Leixões, tal como inicialmente previsto.