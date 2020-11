Porto Santo Line cancela viagens previstas para segunda-feira

A Porto santo Line resolveu cancelar as viagens previstas para esta segunda-feira, 30 de Novembro, devido às más condições meteorológicas que põem em causa a segurança do navio e dos seus passageiros.

Assim, as viagens previstas com saída do Funchal às 8h e regresso às 18 horas, ficam sem efeito, tendo em conta a previsão de agitação marítima forte prevista até quarta-feira provocada pela depressão 'Clement'.

Para alteração de passagens que estão isentas de taxa, os clientes deverão dirigir-se -se a um dos balcões da empresa. Podem ainda contactar através do número 291 210 300 (todos os dias das 9h às 12h30 e das 14h às 20h) ou enviar email para [email protected].

Em relação às viagens do dia 1 de Dezembro, próxima terça-feira, mantêm-se para já, inalteradas, mas a Porto Santo Line continua a monitorizar as condições meteorológicas, havendo uma forte probabilidade de cancelamento que, a verificar-se, será comunicado atempadamente.