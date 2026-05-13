Inter Milão faz 'dobradinha' ao bater Lazio na final da Taça de Itália

O Inter Milão venceu hoje à Lazio por 2-0, na final da Taça italiana de futebol, juntando o troféu ao título de campeão, na sua terceira 'dobradinha', a última das quais obtida há 16 anos com José Mourinho.

Com o título da Serie A já no 'bolso', os 'nerazzurri' adiantaram-se no marcador aos 14 minutos, graças a um autogolo do defesa montenegrino Adam Marusic, e, ainda antes do intervalo, aos 35, o inevitável Lautaro Martínez selou o resultado final.

O avançado argentino já tinha feito um dos golos da vitória por 3-0 no último fim de semana precisamente frente à Lazio, também no Olímpico de Roma, na 36.ª e antepenúltima ronda do campeonato italiano, cujo título de campeão já está garantido pela formação de Milão, pela 21.ª vez.

Já o triunfo na Liga e na Taça na mesma época é algo mais raro, com o Inter Milão a repetir a proeza alcançada em 2005/06, com Luís Figo e sob orientação de Roberto Mancini, e em 2009/10, esta última treinado pelo português José Mourinho, ainda juntou a Liga dos Campeões, conseguindo o único 'triplete' alcançado por uma equipa italiana, com Ricardo Quaresma no plantel.

No total, os comandados do romeno Cristian Chivu contam agora com 10 taças em 15 presenças no jogo decisivo, ficando apenas atrás da Juventus, que é a recordista com 15 cetros da prova 'rainha'.

Do outro lado, a Lazio, que contou com o defesa português Nuno Tavares no 'onze' titular, chegou à sua 11.ª final, tendo conseguido vencer em sete ocasiões.