Porto Santo recebe galardão de Reserva da Biosfera da UNESCO na quarta-feira

A ilha do Porto Santo receberá o galardão de Reserva da Biosfera da UNESCO na próxima quarta-feira, dia 28 de Outubro.

A 32.ª reunião do Conselho de Coordenação Internacional (CCI) do programa 'O Homem e a Biosfera' da UNESCO, este ano on-line, realiza-se nos próximos dias 27 e 28 de Outubro. No dia 28, entre as 11 e as 14 horas, serão anunciadas as futuras Reservas da Biosfera da UNESCO, aguardando-se então o anúncio da Reserva da Biosfera da Ilha do Porto Santo.

Nesta reunião, o CCI debruçar-se-á sobre 30 propostas analisadas, 25 das quais referentes a novas Reservas da Biosfera, três delas com uma congratulação especial "pelo bom trabalho desenvolvido na candidatura", destacando-se aqui a do Porto Santo.

Às 16 horas, a secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, descerrará a placa alusiva ao anúncio oficial da ilha do Porto Santo como Reserva da Biosfera da UNESCO, no Largo do Pelourinho, Vila baleira.

"A candidatura da ilha do Porto Santo a Reserva da Biosfera da UNESCO assentou na partilha de interesses, saberes, experiências e conhecimentos, focando-se nas peculiaridades do Porto Santo quer do seu património natural (biológico e geológico), quer do seu património cultural (material e imaterial)", sustenta a Secretaria.