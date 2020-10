Os Verdes pedem "mudança radical" às políticas adoptadas no Porto Santo

O Partido Ecologista Os Verdes congratulou-se com o reconhecimento, pela UNESCO, do “enorme valor natural desta ilha”. Daí que o galardão acarrete para o Estado português e para a Madeira “uma maior responsabilidade como guardiões deste tesouro e a assunção do compromisso de tudo fazerem para respeitar e valorizar este património natural, promovendo um desenvolvimento sustentável”. Ainda assim, no entender do partido, esta classificação obriga a uma "mudança radical" nas políticas que têm sido seguidas no Porto Santo, e enumeram os problemas.

Primeiro, “quanto à erosão da orla costeira, pondo fim à permissividade face à pressão urbanística que tem vindo a ameaçar o cordão dunar e a Praia de Porto Santo”. Depois, em relação à “construção de infra-estruturas sem a devida avaliação do seu impacto sobre a Orla Costeira e sobre os ecossistemas marinhos e terrestres”. E, por fim, em alusão “ao tratamento adequado dos efluentes urbanos e do abandono à erosão, ao qual têm sido votados os cumes da ilha”, pedindo o partido “uma política adequada de florestação”.

É oficial: Porto Santo já é Reserva da Biosfera da Unesco O resultado da candidatura da ilha do Porto Santo a Reserva da Biosfera acaba foi há pouco anunciado oficialmente, durante a reunião do 32º Conselho de Coordenação Internacional, que está a decorrer esta quarta-feira, até às 14 horas. Idalino Vasconcelos, presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, participa no encontro que decorre pela primeira ~vez online devido à pandemia.

Por outro lado, Os Verdes consideram que “é fundamental quebrar o isolamento a que a ilha está votada” e não deixam de “lembrar e lamentar que a Região e o Ministério da Cultura não tenham o mesmo empenho para com a candidatura das Levadas da Madeira a Património da Humanidade, proposta apresentada pelo PEV e aprovada por unanimidade na Assembleia da República”.