Tiroteio nas proximidades de sinagoga em Viena faz pelo menos um morto

A polícia austríaca anunciou hoje estar em curso uma operação em larga escala junto a uma sinagoga em Viena, onde, antes, tinha ocorrido um tiroteio, com a agência EFE a dar conta de um morto e de vários feridos.

A agência noticiosa espanhola cita vários meios de comunicação social locais.

Por seu lado, a televisão oficial austríaca ORF, segundo a agência Associated Press (AP), cita testemunhas indicando que foram ouvidos vários tiros pouco depois das 20:00 locais (19:00 em Lisboa).

A polícia de Viena, entretanto, referiu, na rede social Twiter, ter enviado um grande número de agentes para o local, adiantando que ainda está a analisar as circunstâncias do incidente.

A imprensa local, segundo a EFE, está a distribuir já algumas imagens e vídeos nas redes sociais em que se escutam numerosos disparos, assegurando que se trata de um ataque a uma sinagoga no centro de Viena.

Segundo o ministro do Interior austríaco, citado pela agência noticiosa austríaca APA, um dos agressores "terá morrido e um segundo está em fuga".

Pouco depois, a polícia austríaca adiantou que existem várias pessoas feridas e apelou à população de Viena para evitar os arredores da sinagoga, bem como para evitarem espaços amplos e o uso de transportes públicos.

Os relatos iniciais de que a sinagoga seria o alvo estão ainda por confirmar.

"Existem várias pessoas feridas. Estamos no local com todas as nossas forças disponíveis. Por favor evitem as praças públicas da cidade", adiantou, entretanto, a polícia austríaca no Twitter.

"Ataque terrorista a uma sinagoga de Viena. Un morto e vários feridos", assegura no Twitter um jornalista do semanário austríaco Falter, que cita fontes do Ministério do Interior.

Por seu lado, o diário Kronen Zeitung adianta que um agente da polícia ficou ferido com gravidade e que um dos atacantes se fez explodir.

A comunidade judaica de Viena já adiantou que a sinagoga estava encerrada à hora dos disparos.

As informações continuam a ser escassas e aguarda-se um comunicado anunciado pela polícia.