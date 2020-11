Escolas com medidas de contingência e Albuquerque apoia estado de emergência

Casos de alunos, professores ou pais com testes positivos de Covid-19 levaram a que as escolas dos Salesianos e Estreito de Câmara de Lobos acionassem planos de contingência. Notícias que se destacaram na tarde de hoje.

Neste 'Diário do Jantar' também é sugerido o comentário do presidente do Governo Regional ao pedido de Estado de Emergência, apresentado por António Costa ao Presidente da República.

Miguel Albuquerque entende que o estado de emergência já deveria ter sido decretado.

"Estado de Emergência já deveria ter sido decretado" Quarta-feira, o Governo Regional apresenta novas medidas para fazer face ao aumento de casos de Covid na Madeira Tânia Cova , 02 Novembro 2020 - 18:07

O Orçamento do Estado para 2020 está em discussão, na especialidade, e o deputado do PS, Carlos Pereira, considera que é o melhor para a Madeira "nos últimos 15 anos".

O Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, alerta para as promessas de felicidade ilusórias.

A partir de hoje, o jornalista Gil Rosa é o novo sub-director de conteúdos da RTP-M, sucedendo no cargo a Miguel Torres Cunha.