Aluno do 'Liceu' testou positivo para o covid-19

A informação foi prestada pelo conselho executivo da escola que num comunicado informa que foi hoje, dia 28 de Novembro, "informado pelo Delegado de Saúde do Funchal, que um aluno da Escola testou positivo à COVID-19".

No entanto, refere que que "apesar de o aluno não ter frequentado a escola na última semana, de acordo com as orientações do Serviço de Saúde e da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, os professores e os dezanove alunos da turma deverão manter-se em isolamento no seu domicílio".

Refira-se que o 'Liceu' já tinha activado o plano de contingência aquando do primeiro caso, uma aluna, cujo encarregado de educação tinha testado positivo, sendo depois ela infectada, no início de Novembro, pelo que o mesmo estará ainda em vigor ou deverá ser reactivado.

A 11 de Novembro "a turma de 23 alunos, em confinamento desde 3 de Novembro", regressou ao regime presencial de aulas, mesmo após a colega ter sido confirmada dois dias antes que tinha testado positivo.