Calado e Fino visitaram obra de 5,2 milhões em São Roque

O vice-presidente do Governo e o secretário regional do Equipamento e das Infra-estruturas marcaram presença esta manhã no local de uma futura empreitada na freguesia de São Roque que vai a concurso no início de 2021.

Um percurso que "vai ser intervencionado" pela tutela das obras públicas, no segundo semestre do próximo ano, e que terá um custo de "5,2 milhões de euros", anunciou Pedro Calado na ocasião, tendo a seu lado o colega de Executivo e ainda o presidente da Junta de Freguesia, Pedro Gomes.

Justifica-se este investimento, na opinião de Pedro Calado, tendo em conta que a construção permitirá efectuar a ligação entre o Lombo do Jamboeiro e o Caminho do Galeão através de um troço, de 1.150 metros, garantir acessibilidade ao Caminho da Ribeira de Santana e ainda uma outra via entre o Caminho da Cova e o Caminho do Galeão, ou seja um aglomerado populacional significativo.