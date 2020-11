Ia de BMW furtar gasóleo na Fundoa

Um homem foi apanhado ontem à noite a furtar combustível de camiões na zona industrial da Fundoa de Cima, na freguesia de São Roque, no Funchal.

O flagrante delito ocorreu pouco depois das 22 horas de quinta-feira, na sequência de uma acção de vigilância que foi montada pelo empresário lesado.

Segundo apurou o DIÁRIO, o responsável por uma firma de transitários, há algum tempo que vinha notando que o depósito dos camiões ‘amanheciam’ com sinais de arrombamento e sem gasóleo no interior.

Cansado das sucessivas incursões nocturnas dos ladrões, decidiu instalar uma câmara de videovigilância com monitorização remota, decidido a apanhar o autor dos pequenos delitos.

O alarme ‘soou’ na noite de quinta-feira. Ao receber na aplicação do telemóvel o alerta de intrusão, o empresário meteu-se no veículo todo-o-terreno na companhia de um amigo, conseguindo apanhar o gatuno em flagrante delito.

Com o produto do furto da noite, o ladrão já tinha enchido o tanque do BMW em que se fazia transportar, para além de um bidão com 60 litros de gasóleo que estava arrumado na bagageira.

O suspeito, um homem com cerca de 30 anos, foi entregue à PSP e levado para a Esquadra do Funchal num carro-patrulha, onde foi identificado e constituído arguido pela prática de um crime de furto.

O carro em que se fazia transportar, assim como todos as mangueiras, recipientes e demais utensílio usados para o arrombamento e retirada de gasóleo foram apreendidos.