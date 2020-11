25 casos de transmissão local e um importado na Madeira

De acordo com o IASAÚDE, a Madeira regista hoje 26 novos casos de covid-19, sendo que 25 são de transmissão local e um importado proveniente de França. Dois dos contactos encontram-se ainda em investigação.

A Região passa a contabilizar 752 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, dois quais 189 encontram-se activos.

Sobre os casos confirmados hoje, seis casos de transmissão local dizem respeito a 6 crianças e jovens que frequentam estabelecimentos de ensino no concelho do Funchal, Câmara de Lobos e Calheta.

Hoje há mais 9 casos recuperados a reportar. A Região passa a contabilizar 561 casos recuperados de covid-19.

Relativamente ao isolamento dos casos activos, 32 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 155 em alojamento próprio e 2 pessoas encontram-se internadas - 1 na Unidade Polivalente dedicada à covid-19 e 1 doente na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19.

Há ainda 98 novas situações em estudo pelas autoridades de saúde, 5 proveniente da operação de rastreio do aeroporto da Madeira e 93 relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou pelo SESARAM, EPERAM. Investigações epidemiológicas estão em curso.

A Região continua com duas mortes associadas à doença.