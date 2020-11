Governo desvaloriza atraso na entrega das máscaras prometidas aos alunos

O Governo Regional relativiza o atraso no envio das máscaras prometidas aos alunos no início do ano lectivo.

Questionado pela demora na entrega dos artigos de protecção individual, o chefe do executivo madeirense respondeu: “Camos despachar”, durante a visita à Sala do Futuro – um espaço promotor das aprendizagens digitais – da Escola Básica do 2º e 3º Ciclo do Caniço.

Coube ao secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, explicar ao presidente do Governo Regional que algumas escolas já receberam as máscaras prometidas.

Miguel Albuquerque optou então por desvalorizar o atraso na entrega. “Não acho que isso seja um problema. Acho que qualquer pessoa tem acesso às máscaras” argumentou, para concluir que as máscaras “não é a questão mais importante neste momento”.

Aliás, lembrou que “as pessoas também têm de fazer algum esforço” referindo-se ao preço que diz ser acessível a qualquer família.