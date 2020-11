Ricardo Catanho protesta por ter sido 'bloqueado' por Cafôfo e Iglésias

O ex-candidato do PS pro São Vicente, Ricardo Catanho, colocou um 'post', na sua página no Facebook em que tece duras críticas ao líder regional do partido, Paulo Cafôfo e ao líder parlamentar, Miguel Iglésias.

Catanho terá sido 'bloqueado' nas páginas dos dois dirigentes do PS-M e associa-se essa medidas ao facto de ter tecido críticas em comentários publicados.

No texto, Ricardo Catanho questiona o sentido democrático de Cafôfo e Iglésias:

"É um post que não tenho prazer nenhum em publicar, mas lá terá que ser devido às pessoas em causa serem as figuras maiores do PS-M, maior partido na oposição. O que entendem por DEMOCRACIA as duas figuras maiores do PS-M? Fui bloqueado pelos dois nas suas páginas do Facebook, que são abertas.

Fiz uma crítica, situação que pensava e continuo a pensar ser normal em democracia, o debate de pontos de vista diversos é "per si" fundamental e enriquecedor num Estado Democrático e passo a explicar:

Apercebi-me que fui bloqueado pelo Miguel Iglesias, líder da bancada parlamentar do PS, porque na partilha de uma das suas crónicas no DN sobre a construção do novo Hospital Central da Madeira ele falava e bem da existência de cartéis afirmando que "... está prestes a tornar-se um dos maiores escândalos financeiros da história recente..."

No meu comentário disse que o PS está no bom caminho no controle destes possíveis cartéis normalmente mafiosos e que o PS deveria ter a mesma atitude no escandaloso monopólio dos Portos da Madeira pelo grupo Sousa. Fui bloqueado... (talvez deveria ter-lhe acrescentado que era o elemento do PS-M mais habilitado para dissertar sobre cartéis).

Este fim-de-semana fui também bloqueado por Paulo Cafôfo, presidente do PS-M por discordar com uma publicação sobre o horrendo assassinato a sangue frio num bar do Funchal, onde ele em menos de 12h após o trágico acontecimento, afirma que se já estivessem instaladas as câmaras de vídeo vigilância no Funchal, como já propôs o atual executivo da CMF e que tinha ele razão quando propôs a criação de uma Polícia Municipal sempre chumbada pelo PSD, dando a entender que se fosse como ele tinha dito o crime não aconteceria...

Comentei dizendo que "era lamentável e que não deveria valer tudo em política..."

Disse-o e torno a dizer, um líder partidário que reage em menos de 12h sobre um ataque premeditado, completamente inesperado e a sangue frio (segundo as testemunhas oculares), tentar tirar dividendos políticos dessa tragédia, acho completamente, vou utilizar adjectivo - lamentável.

Acho que não era caso para ser bloqueado em ambos os casos, não foi ataque pessoal, apenas discordância política, sei que verdadeiros políticos são espécie cada vez mais rara nos nossos tempos, para esta estirpe de novos políticos o que conta são os likes e o "lambe-botismo", até o Chega é mais democrático que estes dois, tenham feito vários comentários depreciativos e críticas duras na página desse partido e a alguns militantes e nunca fui bloqueado.

Agora não posso acompanhar a atividade política dessas duas figuras maiores do PS-M, quem ver publicações relevantes que me enviem pfv, já que fui privado de ver todas as partes para poder formar a minha opinião."