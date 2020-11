Porto Moniz indignado por não ter sido avisado do condicionamento na circulação na Via Expresso

A Câmara Municipal do Porto Moniz veio a público manifestar o seu desagrado pelo facto da mesma não ter sido avisada das alterações à circulação rodoviária que estão a decorrer, entre as 09h30 e as 18h30, de hoje e amanhã (dias 18 e 19 de Novembro) na Via Expresso, nomeadamente entre os quilómetros 14.6 e 14.65 da VE2.

Na nota enviado por este município à ViaExpresso, e à Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, remetida às redacções, pode ler-se o seguinte:

"Encarrega-me o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Porto Moniz, João Emanuel Silva Câmara, de transmitir-vos o desagrado desta autarquia pelo facto de a mesma não ter tido conhecimento formal do ofício (...) cujo teor, de incontestável interesse para este Município e para a sua população, chegou ao conhecimento deste executivo por massiva divulgação da comunicação em causa nas redes sociais".

A autarquia lamenta "esta forma de proceder por parte de entidades responsáveis que, no seu entender, "se assumem como manifestações de uma clara e inequívoca falta de respeito pelo poder local (Câmara Municipal e Juntas de Freguesia) e pela população que o elege".

Fruto dos trabalhos de limpeza e saneamento efectuados pelos 'rocheiros' da Direcção Regional das Estradas na encosta sobranceira à VR2 (entre os KM's 14.6 e 14.65) todo o tipo de circulação automóvel e apeada, quer na via expresso quer nas proximidades, está encerrada no período acima referido.