Como vão as contas do FIA ERT Iberian Rally Trophy

A competição que atribui o estatuto de prova FIA ao Rali Vinho da Madeira é o FIA European Rally Trophy.

Esta competição há alguns anos que está dividida por zonas e, no final do ano, prevê uma final para a qual estão apurados os cinco melhores classificados de cada zona e de cada categoria.

A zona ibérica, em que Portugal está inserido, reúne em 2020 os ralis Serras de Fafe e Felgueiras, Rali Vinho da Madeira, Princesa de Asturias (Espanha) e Casinos do Algarve. Do calendários inicial também faziam parte os ralis Sierra Morena e Villa de Adeje, com sede no pais vizinho, mas que acabaram cancelados.

O Rali Serras de Fafe e Felgueiras foi, até mesmo a nível geral do Fia European Rally Trophy e, face ao cancelamento de 11 eventos e adiamento de muitos outros, até há uma semana atrás, a única prova a ter sido realizada.

Sem a presença de pilotos de notoriedade espanhóis, a classificação actual é liderada pelos três pilotos que ocuparam o pódio no rali nacional, Armindo Araújo, Bruno Magalhães e Ricardo Teodósio.

O ano de 2020, devido ao cancelamento de duas provas espanholas, é um ano que oferece a oportunidade de triunfo dos pilotos portugueses no FIA ERT Iberian Rally Trophy e qualificação para a final que se disputa, na Alemanha, no começo de Novembro, no ADMV Lausitz Rallye.

Refira-se que neste fim-de-semana, para além de ser disputado o Rali Vinho da Madeira realizam-se também os ralis Rzeszow (Polónia) e Valmez (Rep. Checa), ambos da zona central.

Classificação:

1.º Armindo Araújo, 40

2.º Bruno Magalhães, 30

3.º Ricardo Teodósio, 27

4.º José Pedro Fontes, 21

5.º Pedro Heller, 18

6.º Miguel Correia, 15

7.º Manuel Castro, 13

8.º José Pelaez, 11

9.º Javier Pardo Siota, 9

10.º António Dias, 7

11.º Gustavo Sosa, 5

12.º Joan Vinyes, 4

13.º Adruzilo Lopes, 3

14.º Juan Castro, 2

15.º Luís Mota, 1