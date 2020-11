465 pessoas multadas por não usarem máscara em Canárias no último fim-de-semana

A polícia de Gran Canaria multou 465 pessoas, no último fim-de-semana, por não estarem a usar máscara. A notícia é avançada pelo matutino local, La Provincia, que destaca as sanções das forças de segurança aplicadas aos cidadãos no âmbito plano especial de Natal para o combate e prevenção à covid-19 naquele arquipélago.

Durante as noites de sexta e sábado, a polícia Local identificou um total de 655 pessoas em vários locais da maior ilha de Canárias. Também localizaram um total de 23 pontos de convívio, com um total de 49 pessoas a serem referenciadas por consumo de álcool e outras 11 pessoas foram sancionadas por consumo ou posse de drogas em vias públicas.

Ilhas Canárias impõem uso de máscara obrigatória na rua Entidades proíbem fumar ao ar livre sem o devido distanciamento

Entre estas acções, a polícia viu-se também obrigada a interromper a comemoração do aniversário de um menor, num parque, após constatar que 15 pessoas consumiam álcool em plena via pública.

Segundo reforça o matutino canário, a polícia Local de Las Palmas vai continuar esta semana a desenvolver acções ao abrigo do plano de segurança de Natal, nomeadamente com o reforço da presença policial nas zonas comerciais da cidade para garantir compras seguras durante os dias da Black Friday.

Cerca de uma dezena de autos levantados na Madeira

O inspector da Autoridade Regional das Actividades Económicas (ARAE), Luís Miguel Rosa, assegura que a situação na Madeira é "completamente diferente" daquela que se constata no arquipélago vizinho, não só pela densidade populacional, mas também pelo enquadramento das sanções.

Luís Miguel Rosa esclarece que "não há multas directas" a quem prescinda do uso de máscara na via pública. Isto quer dizer que nesse género de situações é feita a identificação da pessoa, posteriormente é levantado o auto e só depois decorre um processo, onde o visado tem um limite de dias para apresentar a sua defesa. No fim, fica ou não decidida a aplicação da coima.

Até agora, indica o inspector, podemos contabilizar os autos levantados na Região, que são cerca de uma dezena em relação ao uso de máscara obrigatório. "Temos muito poucos autos, mas este fim-de-semana deram entrada alguns, cerca de seis ou sete", revelou.