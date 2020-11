Festas ilegais na serra fintam restrições

Bom dia! Estão a surgir eventos clandestinos, em sítios como o Poiso ou Caniçal para fugir às limitações impostas aos bares e discotecas devido à covid-19.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) diz que tem feito fiscalizações, mas não especifica se já identificou esta diversão ilegal a meio do arvoredo. É este o tema que faz manchete no DIÁRIO desta segunda-feira.

Outros temas em destaque

Comerciantes desesperam por clientes: No Jardim e no Paul do Mar, a hotelaria fechou e as esplanadas da restauração e dos bares estão praticamente vazias o dia todo. Há quem fale de um cenário nunca visto.

466 assassinados em 26 anos na África do Sul: Fórum Português revela número trágico e alarmante, apontando subida da criminalidade que atinge em especial a comunidade madeirense.

Testes rápidos não dispensam zaragatoa: Novo tipo de exames deve chegar esta semana, mas há regras a cumprir. Ontem, foram registados 11 novos casos de covid-19, na Região.

11 novos casos na Madeira Há 11 novos casos positivos a reportar este domingo, na Madeira, pelo que a Direcção Regional de Saúde passa a contabilizar 683 casos confirmados de covid-19 em território regional.

Por fim, saiba que a Região foi escolhida para estudo europeu sobre digitalização da Educação.

