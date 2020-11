Biden sente-se "honrado" por ter sido escolhido para liderar o país

O candidato democrata Joe Biden, afirmou hoje que se sente "honrado" por o povo americano o ter escolhido para liderar o país, depois de os principais órgãos de comunicação americanos terem anunciado a sua vitória.

"América, sinto-me honrado por me terem escolhido para liderar este nosso grande país", disse Joe Biden, numa publicação na sua conta oficial na rede social Twitter, minutos depois de as projeções dos principais órgãos de comunicação social americanos terem dado a sua vitória nas eleições presidenciais.

Na mesma publicação, Biden afirmou que o trabalho à sua frente será "duro", mas deixou a promessa de que será um "Presidente de todos os americanos", tenham ou não votado nele.

O democrata Joe Biden tornou-se hoje no 46.º Presidente dos Estados Unidos da América ao derrotar o seu adversário republicano e detentor do cargo, Donald Trump, noticiou a agência Associated Press (AP).

Joe Biden, de 77 anos, vai novamente ocupar a Casa Branca depois ter sido vice-Presidente de Barack Obama (2009-2017).

Com a vitória de Biden, a senadora Kamala Harris, de 56 anos, será a primeira mulher negra eleita vice-Presidente dos Estados Unidos.

A posse de Biden e de Harris está marcada para 20 de janeiro de 2021.