‘Equipamentos e Infraestruturas’ procede a repavimentação de ruas no Funchal

A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas está a proceder à repavimentação da Rua Dr. Pestana Júnior, Rua Brigadeiro Oudinot, Rua do Visconde do Anadia e na Rua da Ribeira de João Gomes, no âmbito da obra de reconstrução de guardas, passeios e acesso à praia do Funchal na Ribeira de João Gomes.

De acordo com nota enviada pela secretaria, a zona “ficará requalificada, depois da execução de acesso automóvel à praia adjacente à foz da Ribeira de João Gomes e reparação das guardas existentes e passeios pedonais nas ruas acima mencionadas e contempladas nesta intervenção”.

Também “já foi retirado o tanque de gás que existia em frente ao Centro Comercial Anadia”, encontrando-se agora o espaço “limpo e ajardinado”.

A secretaria informa que os trabalhos de repavimentação “serão executados preferencialmente no período nocturno, de forma a minimizar os transtornos na circulação automóvel”.