Tome nota da Agenda deste sábado

- O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, visita, pelas 11h00, as instalações da Polícia de Segurança Pública na Penteada, para se inteirar das obras que estão a decorrer naquela unidade instalada na freguesia de São Roque. O Comandante Regional da Madeira da PSP, superintendente Luís Simões, bem como o secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, acompanham Pedro Calado nesta visita.

- O Grupo Parlamentar do PS-M promove, às 11 horas, junto à zona de chegadas do Aeroporto da Madeira, uma conferência de imprensa a cargo da deputada Marina Barbosa.

- As estátuas vivas voltam às ruas do Funchal, entre as 11h30 e as 13h30, para mais um dia de arte urbana na capital madeirense.

- A Direção Regional do PCP analisa as incidências e impactos associados ao agravamento da situação económica e social na Região Autónoma da Madeira, estando prevista, às 15h uma declaração política com as conclusões deste encontro.

- O Grupo de Tocares e Cantares ‘Camponeses’ da Casa do Povo de São Roque do Faial comemora 18 anos de actividade. O dia de festa arranca às 18 horas com a Missão de Acção de Graças, na capela da Achada do Cedro Gordo, presidida pelo Padre Abraão Marcos. Segue-se a actuação do Grupo no adro da Capela e o jantar para os elementos do grupo e convidados.

- O Savoy Palace apresenta, às 19h30, no restaurante Alambique, o novo menu para a estação Outono/Inverno, através de um jantar exclusivo assinado pelo chef Raúl Ferreira.

- Termina este sábado a segunda edição do ‘Madeira Outdoor Summit’, iniciativa a cargo da Direcção Regional do Turismo que junta especialistas internacionais para debater a troca de experiências e conhecimentos ligados às actividades que podem ser praticadas na Madeira e Porto Santo ao longo de todo o ano.