Pedro Fino presente no Encontro Mensal dos Militares da Madeira no Funchal

Decorreu este domingo, dia 1 de Novembro, o 31.º Encontro Mensal dos Militares da Madeira. O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, marcou presença no evento, em representação do presidente do Governo Regional.

Estes encontros mensais, que já acontecem há dois anos, percorrem todos os concelhos da Região e são organizados pelo padre António Francisco Simões, Coronel Capelão, que foi capelão militar. Desta vez, realizou-se no Funchal.

As cerimónias arrancaram com uma missa na Igreja da Nazaré, em memória dos militares madeirenses que serviram na guerra do Ultramar, entre 1961 e 1975, e na Índia, entre 1954 e 1961. Durante a missa foi benzida uma imagem de São Francisco Xavier, trazida da Índia em 1957 pela 1.ª Companhia formada na Madeira. Um dos quatro militares que ofereceram a imagem, o 1.º Cabo Isaac Freitas, de 88 anos, esteve na missa e colocou, posteriormente, a imagem benzida na sala museu do RG3, acompanhado pela família.

De realçar que as 18 imagens de santos que os antigos militares trouxeram do Ultramar vão estar em exposição, 3 a 10 de Novembro, na sala da Igreja da Nazaré. Todos os dias, durante este período, o padre António Francisco Simões estará no local, pelas 15 horas, para explicar aos visitantes a história de cada uma das imagens.

Após a missa, houve uma homenagem aos antigos militares que faleceram em serviço na Índia e no Ultramar e aqueles que, após o regresso, já faleceram, com deposição de coroas de flores no monumento do Combatente Madeirense no Ultramar, em frente ao RG3.