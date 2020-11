CMF investe 600 mil euros na repavimentação de 14 estradas

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) avança este mês com uma empreitada que vai assegurar a repavimentação de um total de 14 arruamentos municipais, num investimento que ascende a 600 mil euros.

A intervenção abrange nove das dez freguesias do Funchal e começa na próxima segunda-feira, dia 16 de Novembro, na Travessa do Tanque, em Santo António. Segue-se, já no próximo sábado, dia 21 de Novembro, a Rua das Hortas, na freguesia de Santa Luzia.

“O investimento em acessibilidades é estrutural para a cidade, não só com novos acessos, mas desde logo com a garantia das melhores condições possíveis na rede viária existente", defende o presidente Miguel Silva Gouveia.

O autarca reconhece que "o Funchal é uma cidade com assimetrias entre a Baixa e as zonas altas" e sublinha que "ao longo dos últimos anos" o seu executivo tem "procurado fazer um investimento equilibrado, que ajude a combater essas assimetrias e garanta boas condições de mobilidade e segurança a residentes e trabalhadores".

"Voltamos a apresentar este ano um plano de repavimentações que abrange mais de 7 km de estradas por todo o concelho” num ano - vinca - "em que tivemos o Orçamento Municipal chumbado por PSD e CDS".

Miguel Silva Gouveia recorda também “a aposta do actual Executivo num programa municipal de repavimentações ao longo dos últimos anos, o que já levou ao asfaltamento de dezenas de ruas e caminhos, em especial nas zonas altas do Funchal".

O presidente pediu, por fim, “a compreensão de todos os funchalenses perante os incómodos que serão causados nas próximas semanas" e o "cumprimento da sinalização temporária existente nos locais e cumprir todas as instruções da Polícia de Segurança Pública, que está a orientar as alterações ao trânsito”.