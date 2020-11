Tome nota da agenda desta terça-feira

- Esta terça-feira há sessão plenária a partir das 9h.

- O presidente da Câmara Municipal do Funchal visita, às 10 horas, o Mercado dos Lavradores, por ocasião do 80.º aniversário deste espaço.

- O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, inaugura, pelas 11 horas, 15 novos pavilhões no Parque Empresarial de Câmara de Lobos, à Estrada do Ribeiro Garcia, no Garachico, Câmara de Lobos.

- No âmbito da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, a secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, apresenta às 11 horas, no auditório do Edifício do Campo da Barca, a nova campanha de resíduos, promovida pela empresa Águas e Resíduos da Madeira – ARM.

- O Secretário Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural inaugura, às 11h30, o Balcão SRA no Porto Santo, que funcionará no Posto de Atendimento ao Cidadão e passará a disponibilizar vários serviços da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, como forma de responder às solicitações e necessidades dos agricultores.

- Às 14h30, os deputados da 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais, reúnem-se na Assembleia Legislativa da Madeira. Mais tarde, às 15h, haverá uma Audição Parlamentar com a presença do Secretário Regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, sobre o requerimento da autoria do PSD, intitulado ‘Reorganização da Saúde perante o impacto do COVID-19’.

- Os deputados da 3ª Comissão Especializada Permanente de Recursos Naturais e Ambiente, reúnem-se na ALM a partir das 14h30.

- Para assinalar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, a UMAR Madeira promove uma Tertúlia Literária virtual intitulada ‘Mulheres que superaram violências’ a partir das 18h30. Serão partilhados e reflectidos livros de vários géneros literários que falem de mulheres que sofreram violências e deram a volta. A iniciativa realiza-se via Zoom.

- No âmbito das actividades de formação do Curso de Formação Geral Comum de Praças do Exército, que recentemente juraram Bandeira, o RG3 realiza uma sessão de demonstração de ruídos, entre as 20h e as 22 horas, englobando disparos com diversas armas e rebentamentos. As actividades decorrerão na carreira de tiro e no campo de futebol do RG3, em São Martinho.