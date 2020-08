- Pelas 11 horas, realiza-se uma celebração eucarística, presidida por D. Nuno Brás, Bispo da Diocese do Funchal, para assinalar o 96.º Aniversário da Casa de Saúde S. João de Deus.

- Inauguração da exposição “80 Anos da Chegada dos Gibraltinos à Madeira”, no Átrio dos Paços do Concelho do Funchal, pelas 11 horas.

- PCP aborda gratuitidade do transporte escolar em iniciativa política que decorrerá, pelas 11h30, na Avenida do Mar.

- Sunset ‘Festa da Sidra by Coral’, com o DJ Sil, pelas 17 horas, no Restaurante & Beach Bar Pé na Água, no Porto Santo.