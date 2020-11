Tome nota da Agenda desta terça-feira

- Os deputados voltam a reunir-se no parlamento madeirense para mais uma sessão plenária. Os trabalhos arrancam às 9h.

- A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas visita, às 12 horas, no sítio da Penha d’Águia, em Santana, a recuperação das redes de abastecimento e drenagem no Município de Santana que irá melhorar a prestação dos serviços de abastecimento de água potável e de saneamento.

- Às 15 horas, o DIÁRIO volta a debater o futuro através da conferência ‘Pensar o Futuro’, no Hotel Savoy Palace, no Funchal. A iniciativa conta com a participação de João Ribeiro da Costa, André Caldeira, Pedro Ramos e André Barreto.

- À mesma hora, o secretário regional de Economia, Rui Barreto, preside à apresentação do capítulo sobre ‘Incentivos e Auxílios à Economia’ no âmbito do Plano de Recuperação Estratégico da Economia da Região Autónoma da Madeira. O evento terá lugar no auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico.

- O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebe pelas 15h30, no Palácio de São Lourenço, a União de Sindicatos da Madeira (USAM), em audiência.

- A Comissão Política do PSD/Madeira reúne-se às 17h30, na sede regional do Partido, na Rua dos Netos, no Funchal. As conclusões estão previstas para as 18h30.

- 17 de Novembro é o Dia Mundial de Combate ao Cancro da Próstata.