Alunos do Caniço com boa prestação na final do Cálculo Mental

15 alunos da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniço participaram, uma vez mais, na Grande Final do SUPERTMATIK – CÁLCULO MENTAL, competição que juntou 33.880 alunos do 2.º e 3.º ciclos de escolas de todo o mundo, tendo alcançado bons resultados.

Bruno Pontes, aluno de 5º ano, e Artur Freitas, de 6ºano, conquistaram o 4.º lugar na competição, enquanto que outros cinco alunos madeirenses ficaram no Top 10.

Destaque ainda para os alunos Maria Azevedo, de 5º ano, que chegou à 6.º posição, Francisca Gomes, 6º ano, que se classificou no 8.º lugar e Afonso Gouveia, 7.º ano, que conquistou o 9.º lugar.