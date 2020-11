Trânsito lento para começar a semana

Bom dia.

A semana arranca com as habituais filas na estrada, que se começam a formar pouco antes das 8h e se prolongarão até cerca das 9h15 desta segunda-feira.

Hoje, o trânsito volta a estar complicado na saída da via rápida em São Martinho, junto ao Laboratório Regional de Engenharia Civil, e na saída do Hospital Dr. Nélio Mendonça, na zona da escola Dr. Horácio Bento Gouveia. Destaque ainda para a zona dos Viveiros e para alguns acessos de Santo António para o centro do Funchal.

A Rua das Maravilhas e Rua Luís de Camões estão demoradas e também a Avenida do Infante. O Caminho de Santo António é outro ponto crítico.

A Rua da Levada dos Barreiros e o Caminho das Virtudes também registam uma grande afluência de carros.

A Estrada da Boa Nova já está complicada a esta hora e próximo da Cruz Vermelha, o Largo Severiano Ferraz é outra das zonas vermelhas.

No centro do Funchal, as obras na Ribeira de João Gomes contribuem para o trânsito lento na zona, que se estende até à frente do Centro Comercial Anadia. Como é hábito, a Rua 5 de Outubro e a Rua 31 de Janeiro também estão com trânsito moderado.