Cerca de 50 dinamarqueses chegam esta quinta-feira ao Porto Santo

Aterram esta quinta-feira, no Porto Santo, 50 turistas provenientes da Dinamarca, tal como o DIÁRIO noticiou, a 28 de Outubro, replicando um artigo do jornal dinamarquês Politiken.

O voo, que irá partir de Billund, tem hora prevista para aterrar no Aeroporto do Porto Santo às 20h45, com cerca de 50 passageiros, que irão ficar hospedados no Hotel Vila Baleira.

Tal como é sabido, os dinamarqueses vêm à Ilha Dourada sobretudo para jogar golf, no entanto, vão aproveitar para realizar outras actividades. O voo de regresso ao país de origem está previsto para a próxima segunda-feira, dia 23 de Novembro.