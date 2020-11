Os cerca de 50 passageiros dinamarqueses que, na passada quinta-feira, viajaram para o Porto Santo regressam hoje ao país de origem.

O voo de regresso está marcado para as 16 horas, no Aeroporto do Porto Santo.

Durante quatro dias e meio, os dinamarqueses aproveitaram para desfrutar da ilha, nomeadamente o areal dourado, golfe e passeios pelas veredas turísticas.