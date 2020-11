Carros abandonados na via pública eram notícia há 15 anos

Na edição impressa do DIÁRIO de 20 de Novembro de 2005, a notícia em destaque era a da moda dos carros abandonados na via pública. A notícia dava conta que apesar dos benefícios fiscais concedidos a quem abate um carro em fim de vida ou da gratuitidade na entrega das viaturas no parque de sucatas do Vasco Gil, os madeirenses parecem optar pela via mais fácil, o “esquecimento” nas ruas, com a Câmara do Funchal a recolher, por dia, 3 ou 4 viaturas. "Apesar das multas elevadas para os prevaricadores, a legislação impede a autarquia de localizar e identificar os proprietários dos automóveis", recordava o DIÁRIO numa notícia com declarações do então vereador do Ambiente, Henrique Costa Neves.

"Se não o fizéssemos, o Funchal estaria já afogado em viaturas abandonadas" Henrique Costa Neves, vereador do Ambiente da CMF a 20 de Novembro de 2005

Na edição de há 15 anos, um domingo, mereceu também destaque um trabalho publicado na então REVISTA do DIÁRIO, desta vez sobre o bairro da Nazaré, a merecer elogios de especialistas que o consideravam o melhor bairro social dos últimos 40 anos e o único exemplo de bom urbanismo.

O DIÁRIO dava também destaque a dois assuntos na área da Política. Por um lado, noticiando que as listas do círculo único permitiam a Alberto João Jardim escolher um sucessor. Na altura, Paulo Martins achava Jaime Ramos nervoso. Do lado da oposição, a notícia era a da recusa do PS-Madeira que levaria outro partido a dar apoio logístico à candidatura presidencial de Manuel Alegre.

'Quase metade dos alunos da UMa chumba durante o curso pelo menos uma vez' e 'Higiene nos restaurantes madeirenses deixa muito a desejar' foram outros dois destaques da edição de 20 de Novembro de 2005, assim como, a programação das festas de Natal no Aeroporto, os resultados do Nacional na Primeira Liga e as avaliações imobiliárias na Região.

Descarregue aqui a primeira página do DIÁRIO de 20 de Novembro de 2005.