RIR promete insistir com construção de caminho na vereda da Fonte do Corgo

Segundo uma nota do RIR, exemplo disso "foi o contacto feito com dezenas de populares da Vereda da Fonte do Corgo em Santo António, que esperam por um caminho prometido por Paulo Cafôfo e Miguel Gouveia à cerca de 7 anos e que agora dizem que só será feito se houver cedência gratuita dos terrenos".

Ora, o RIR "contactou com os proprietários dos terrenos e foi dito que a cedência não está em causa, mas sim o traçado do caminho que a autarquia entende, mas que não é da concordância dos moradores", frisando ser este partido "testemunha de que o anterior Presidente da Câmara prometeu aquela obra e que o atual Presidente era de acordo com a mesma, enquanto Vice Presidente da Autarquia, sendo assim esta obra não passou de mais uma mentira Cafofiana, com o objetivo de caçar votos", acusa.

Através do seu coordenador regional, que também é deputado municipal independente (e segundo secretário da Assembleia), Roberto Vieira, "o partido irá apresentar uma proposta" de "total disponibilidade para recolher as assinaturas de cedência dos terrenos, para que não seja esta a desforra para não realizar a obra". E acrescenta: "Tivemos ainda conhecimento de que a Junta de Freguesia de Santo António, está disponível para ajudar na realização deste sonho, desde que haja abertura orçamental por parte da Câmara Municipal do Funchal, o que por questões de partidarite a Câmara não deverá aceitar."

Desse modo, "o RIR pediu a todos os presentes que, em grande grupo, compareçam em todas as inaugurações que a Câmara do Funchal venha a fazer na freguesia e ali mostrem o seu descontentamento pelas promessas feitas e não cumpridas", anunciou. "Este apelo vai também para todos os munícipes que têm tido muitas dificuldades em legalizar as suas casas, uma outra promessa Cafofiana, feita na campanha eleitoral e que não tem tido o resultado esperado pelo RIR, bem como por todos os partidos com representação na Assembleia Municipal", lamentou.

Acusando a Coligação Mudança e, depois, a Coligação Confiança de não passarem de "um logro", que levou os funchalenses "a uma situação pior daquela que viviam no passado, tendo atualmente as vias de circulação num estado de degradação nunca visto, o investimento na habitação social mais baixo de sempre e a abertura de novos acessos com circulação automóvel abaixo do prometido", acusou a nota assinada por Roberto Vieira, que termina: "Por estas e muitas razões o RIR desafia os funchalenses, a não caírem na asneira de voltar a votar nesta gente."