RIR preocupado com legalização dos canis e gatis

O RIR está preocupado com a legalidade (ou não) dos canis e gatis municipais.

"Tivemos conhecimento que o canil e gatil do Vasco Gil, em Santo António, não está ainda legalizado e que este se encontra numa zona de árvoredo e matagal, o que coloca todos os animais ali recolhidos em risco no caso de incêndio, o que é motivo mais que suficiente para alertar a Câmara Municipal do Funchal (CMF)", diz através de um comunicado de imprensa, assinado por Roberto Vieira.

"Temos presente o que aconteceu em Santo Tirso, onde morreram dezenas de animais carbonizados, o que deve servir de exemplo para a CMF e todos os executivos camarários, pois é da responsabilidade das câmaras municipais, a recolha e encaminhamento dos animais abandonados para locais próprios e em condições legais de higiene e segurança", realça.

O RIR estranha a forma como a Câmara Municipal do Funchal "gere ou dá para gerir estes espaços, uma vez que aparentemente não estão licenciados para o efeito".

"Mais recentemente foi construído um canil/gatil na Fundoa, ao que tudo indica também ilegal, cujas obras foram feitas por ajuste directo, pelo que deixamos a questão: podem ser realizadas obras supostamente ilegais, com ajuste directo?", questiona.

O partido apela à CMF a legalização urgente destes canis/gatis e centros de recolha e a desactivação de todos os canis, "que não tenham as condições mínimas de higiene, segurança e bem estar animal".

"O senhor Presidente da Câmara do Funchal sabe muito bem onde se podem encontra este tipo de canis", sustenta, apelando a que seja feita "alguma coisa pelos animais".