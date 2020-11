RIR lamenta incumprimento da legalização de casas no Funchal

"O Partido RIR, lamenta que a promessa de legalização das casas de génese ilegal, no concelho do Funchal, feita pelo anterior presidente Paulo Cafôfo e pelo seu sucessor Miguel Gouveia, não tenha saído do papel".

É deste modo que o RIR, através do seu coordenador, denuncia a a situação da legalização das casas de génese ilegal no concelho do Funchal. Roberto Vieira realça que "o número de casas legalizadas é na ordem das 30 casas (em sete anos), enquanto o número de casas por legalizar é na ordem dos milhares".

O Partido RIR, desafia assim o executivo da Câmara Municipal do Funchal (CMF) a criar um gabinete de apoio a estas legalizações, a titulo gratuito para as famílias mais carenciadas.

"Esta Câmara, ainda nesta semana, contratou seis engenheiros, quatro arquitectos e dois geógrafos, o que deverá ser rentabilizado em favor destas famílias, não podemos esquecer que estas contratações custam milhões aos funchalenses. A legalização de casas é importante para um conjunto de famílias da nossa cidade, mas para a Câmara é mais importante colocar algumas pessoas nos quadros da autarquia, deixando para trás as pessoas, que tanto diziam defender na campanha eleitoral".

Este gabinete, defende o RIR, poderia fazer todo o processo de legalização, "evitando a burocracia e o despesismo, que muitas vezes afasta as pessoas de realizarem este sonho".