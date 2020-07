RIR acusa Câmara do Funchal de discriminar Freguesia do Monte

O Partido RIR acusou hoje a Câmara Municipal do Funchal de ter abandonado a Freguesia do Monte, pelo facto de a Junta ser “de cor diferente” da Autarquia, lamentando a atitude discriminatória desta Câmara “para com todas as Juntas que não são da sua cor politica”.

A degradação e a falta de limpeza de algumas estradas é um dos problemas que afecta a Freguesia, pelo que “não se compreende a atitide da Câmara Municipal de ter retirado da responsabilidade da Junta, a limpeza de vários arruamentos da Freguesia, para depois deixa-los num estado de abandono, completamente entulhados no lixo e matagal”, refere o RIR, dando como exemplo a Rua Nova do Curral dos Romeiros, onde são as próprias pessoas a lompar a estrada junto das habitações.

Por isso, o Partido RIR “não aceita” que a CMF chame a si a responsabilidade de alguns trabalhos para depois não os executar, lançando assim “a dúvida junto dos residentes e responsabilizando a Junta de Freguesia pelos mesmos”. Segundo Roberto Vieira, trata-se de “mais uma manobra do executivo camarário para confundir os munícipes, deitando a responsabilidade para cima da Junta de Freguesia de trabalhos da Câmara”.

Diz mesmo que os munícipes da Freguesia do Monte “têm o direito de saber quais as responsabilidades da Junta de Freguesia e quais as da Câmara Municipal” e alerta o executivo municipal que “na politica não pode valer tudo” e que “esta forma de fazer politica em nada dignifica os Partidos e os políticos”, contribuindo para o afastamento das pessoas em relção à vida política.

O partido dritica ainda os “cartazes milionários que a CMF colocou nesta Freguesia”, tentando “enganar as pessoas, dizendo o que deu e não deu, mas ocultando sempre as suas responsabilidades”.