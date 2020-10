Aberto Curso de Bombeiros na corporação da Ribeira Brava e Ponta do Sol

Estão abertas as inscrições para o curso de bombeiros da Associaçäo Humanitária dos Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol, até 30 de Novembro de 2020.

Com duração de um ano, apoiado pelo Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, o curso será ministrado em regime pós-laboral e destina-se a pessoas com idades compreendidas entre os 16 e os 45 anos.

Dividido entre a vertente prática e teórica, o curso junta vários módulos, sendoalguns ministrados na sede do Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira.

"Este curso, que terá início no próximo mês de Dezembro, é bom para a sociedade, pois o saber não ocupa lugar e precisamos de pessoas formadas que auxiliem a população em momentos de emergência ou do socorro pré hospitalar”, salienta Paulo Andrade.

O presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol destaca, ainda, que os bombeiros voluntários podem incorporar várias valências, sendo uma delas o POCIF que permite ao bombeiro recebe um “valor significativo” no final do mês. Além disso, o serviço voluntário permite que o bombeiro preste um serviço em regime pós-laboral com direito a recompensa.

Neste momento, a Associação Humanitária dos Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol conta com cerca de 58 elementos, sendo que 26 são bombeiros profissionais e os restantes bombeiros voluntários.

Os interessados em integrar este curso poderão inscrever-se através do contacto telefónico (291 957 112), por correio electrónico [email protected] ou presencialmente na corporação, entre as 9h e as 17h30.