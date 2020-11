Cancelamento dos voos da Transavia adia jornada de andebol feminino

O cancelamento da operação da companhia aérea Transavia, nos voos entre a Cidade do Porto, Funchal, pelo menos durante os próximos trinta dias, vai mexer no calendário desportivo, e neste caso do andebol feminino nacional.

Assim a dupla ronda do Campeonato Nacional da I Divisão feminina onde estão inseridas as equipas madeirenses do Club Sports Madeira e do Madeira Andebol SAD, agendada para, este fim-de-semana, dias 7 e 8 de Novembro, foi já cancelada estando reagendada para 9 e 10 de Janeiro, de 2021.

De referir que no sábado. dia 7 de Novembro, o Sports Madeira iria receber o Santa Joana enquanto o Madeira Andebol SAD mediu forças com o Leça.

No dia seguinte, 8 de Novembro, haveria lugar a mais dois encontros, desta feita entre o CS Madeira e Leça e Madeira SAD Santa Joana.