Governo Regional lamenta morte de Siegmund Bachmeier

O Governo Regional manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento do empresário Siegmund Bachmeier, ontem, aos 97 anos, no Funchal.

O Executivo madeirense endereça à família enlutada “os mais sinceros pêsames” e associa-se à sua dor, aproveitando para “enaltecer a figura ilustre do empresário e do ‘Madeirense de Coração”, do homem que se apaixonou pela Madeira e pela qual trocou, definitivamente, em 1969, a sua Alemanha natal”, pode ler-se na nota enviada à redacção.

“Ao longo de mais de cinquenta anos, Siegmund Bachmeier dedicou-se de corpo e alma aos seus negócios, à sua família, mas também a uma terra que elegeu como sua. A sua retidão e força de vontade fizeram escola no meio empresarial madeirense”, salienta a mesma nota, destacando o amor que o empresário nutria pelas montanhas madeirenses, “as que o fizeram vir para cá, junto com o sossego e tranquilidade que tanto o cativaram”. Mesmo com idade avançada, nunca desistiu de fazer os seus passeios periódicos pelas serras e conhecia os trilhos e veredas da Madeira como bem poucos.

“É este ilustre empresário, madeirense por opção, que o Governo Regional e o seu Presidente pretendem homenagear, sublinhando a sua gratidão para com os relevantes serviços prestados em nome da nossa Região e do Turismo madeirense”, adianta ainda a nota de imprensa do Governo Regional.

Recorde-se que o fundador do Galo Resort Hotel, o Galo Mar como originalmente era conhecido, foi alargando, ao longo dos anos, o número de unidades hoteleiras do Grupo, primeiro com o Alpine Hotel, depois com o Ondamar. Todos localizados no Caniço de Baixo, local de eleição para o empresário e a sua família, sendo um dos principais embaixadores da localidade e da Madeira na Alemanha.