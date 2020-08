Viaturas passam pelo pódio do Rali Vinho Madeira

As 'máquinas' que vão participar na 61.ª edição do Rali Vinho Madeira já passam pelo pódio montado na Praça do Povo, no Funchal, seguindo posteriormente para o Parque de Assistências. O primeiro bólide a abrir as hostilidades foi o Citroën C3 R5 da dupla Alexandre Camacho/Pedro Calado.

Os primeiros pilotos vão sair do Funchal pelas 9h25, seguindo para a 1.ª Prova Especial de Classificação (PEC) - Campo de Golfe 1. O trajecto, com 10,49 quilómetros, tem início marcado para as 10h11. Começa no Santo da Serra e passa pela Portela, Santo da Serra, Quatro Estradas, Camacha e Palheiro Ferreiro (Lombo da Quinta).