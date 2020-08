Miguel Nunes segue para Santana com vantagem de 5,8 segundos

E vão três. Miguel Nunes foi o melhor em todas as Provas Especiais de Classificação (PEC) realizadas até ao momento nesta 61.ª edição do Rali Vinho Madeira.

O piloto que guia um Skoda Fabia R5 EVO bateu a concorrência na primeira passagem pela Boaventura e clivou uma vantagem de 5,8 segundos face ao segundo classificado, o também madeirense Pedro Paixão - que guia também um Skoda Fabia R5. A fechar o pódio, nota de destaque para o 'salto' de Alexandre Camacho, a 7,6 segundos da liderança.

Exemplo do bom andamento pelo actual líder da prova é o de neste troço - marcado inicialmente pelas muitas curvas e contracurvas - ter guiado a um ritmo a rondar os 102km/h.

Agora, a 'caravana' segue até à Cidade de Santana, onde se realiza a 4.ª PEC. Com uma extensão de 10,84 quilómetros, a prova tem início marcado para as 12h50. Entretanto, muita gente já se aglomera numa das passagens mais famosas do rali neste concelho.