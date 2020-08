PS aplaude passagem do ‘Bailinho da Madeira’ à semi-final das '7 Maravilhas'

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai apresentar, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, um voto de louvor ao 'Bailinho da Madeira', pela passagem à semi-final do concurso '7 Maravilhas da Cultura Popular'.

Recorde-se que ontem, no programa transmitido pela RTP 1, a candidatura apresentada pela Câmara Municipal da Calheta foi repescada, pelo que o 'Bailinho' se junta, agora, aos restantes semi-finalistas do concurso.

A deputada Sofia Canha destaca a grande relevância do 'Bailinho da Madeira', o qual constitui um marco identitário da cultura madeirense que extravasa as próprias fronteiras da ilha, ao ser promovido pelas nossas comunidades emigrantes por todo o mundo.

Enquanto deputada na Câmara Municipal da Calheta, vai igualmente apresentar um voto de louvor na autarquia por esta distinção.

A música e a letra do 'Bailinho da Madeira' têm a sua génese no concelho da Calheta, tendo como autor o poeta popular João Gomes de Sousa, popularmente conhecido como 'Feiticeiro da Calheta'. Com origem naquela localidade, o 'Bailinho' foi ganhando maior abrangência, tendo atingido a dimensão regional e conquistando ao longo do tempo projecção internacional.