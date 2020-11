Furacão Eta ameaça América Central e Caraíbas com chuvas fortes

A tempestade Eta transformou-se hoje de manhã em furacão ameaçando com chuvas fortes e com consequentes deslizamentos de terras a América Central e Caraíbas, segundo o Centro Nacional de Furacões.

O Eta tinha hoje de manhã ventos de 120 quilómetros por hora (km/h) e estava localizado a cerca 250 quilómetros a leste da fronteira Nicarágua-Honduras, de acordo com o Centro Nacional de Furacões.

Os meteorologistas informaram que o Eta pode transformar-se num grande furacão antes de chegar à costa da Nicarágua, onde já está em vigor um alerta.

Os meteorologistas disseram que o centro e o norte da Nicarágua e grande parte das Honduras podem receber 380 a 640 milímetros de água das chuva, e 890 milímetros em áreas isoladas.

As chuvas fortes são também prováveis no leste da Guatemala, no sul de Belize e Jamaica.

Eta é a 28.ª tempestade no Atlântico esta temporada, batendo o recorde de 2005. A temporada de furacões termina em 30 de novembro.