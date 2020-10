Furacão Delta aproxima-se dos Estados Unidos

O furacão Delta, que causou muitos estragos no sudeste do México sem deixar mortos, aproxima-se hoje dos Estados Unidos com rajadas fortes de vento e ruas inundadas pelas chuvas torrenciais.

No final da sua passagem pelo Golfo do México, o furacão Delta subiu para a categoria 2, numa escala de 5, segundo o Centro Norte-Americano de Furacões (NHC, em inglês), com sede em Miami, na Florida.

Com rajadas de vento com até 155 quilómetros por hora, às 07:00 horas o furacão estava a 780 quilómetros da costa do estado norte-americano do Louisiana e movia-se a uma velocidade de 28 quilómetros por hora, de acordo com o último boletim do NHC.

A cidade de Cancun, na península de Yucatan, no sudeste do México, está repleta de árvores desenraizadas e postes de eletricidade pelo chão.

O furacão provocou muitos estragos em casas e edifícios na região.

O mesmo se aplica às cidades costeiras vizinhas de Playa del Carmen e Cozumel, que permanecem sem eletricidade depois de o furacão passar ao amanhecer.

Na noite de quarta-feira, o Delta estava no Golfo do México, a 45 quilómetros a nordeste da cidade de Dzilam e 110 quilómetros a nordeste de Progreso, na península do Yucatan, segundo a Comissão Nacional de Águas (Conagua).

Entretanto, os efeitos do furacão continuam a abalar a região. Linhas de energia, sinais de trânsito e publicidade foram derrubados, de acordo com jornalistas da agência de notícias AFP no local.

"Não temos nenhuma notificação (...) de mortes causadas por este furacão", disse Alberto Ortega, da proteção civil mexicana.

Com ventos de 175 quilómetros por hora, o furacão entrou na península de Yucatán perto da cidade de Puerto Morelos, entre os centros turísticos de Cancun e Playa del Carmen, segundo o NHC.