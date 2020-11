Mulheres empreendedoras reúnem-se na Marca de Água

A Galeria Marca de Água recebe segunda-feira, 23 de Novembro, às 18 horas, a 5.ª mesa redonda da iniciativa ‘Mulheres que marcam a diferença’, sob o tema ‘Empreender, Inovar e Conciliar’.

Até ao momento estão confirmadas as presenças da Vice-reitora da Universidade da Madeira, Elsa Fernandes, a psicóloga e empresária Licínia Gonçalves e a atleta ultramaratonista e consultora imobiliária, Mayra Santos. A ‘mesa redonda’ terá como anfitriã Letícia Paixão e moderação de Verónica Faria.

A iniciativa é aberta ao público, estando a participação limitada a 30 lugares disponíveis, e será transmitida em directo para as redes sociais da organização.

Raquel Fraga, directora artística da galeria Marca de Água, destaca a importância da iniciativa que acompanha a programação da galeria para este último trimestre do ano, dedicada à mulher. “Os espaço da Arte são lugares de debate e por isso desempenham um importante papel crítico na construção social e na revisitação histórica, dando especial destaque à valorização da Mulher na nossa sociedade contemporânea”, refere.

O projecto deriva de uma parceria estabelecida entre a Galeria e a Associação Adoro.Ser.Mulher.

Sobre a Adoro Ser Mulher

A Associação Adoro.Ser.Mulher (ASM) está na Madeira desde 2017, tendo como embaixadora a designer de interiores, Nini Andrade Silva, e a gestora Marisa Santos. O design do evento é elaborado por Ana Cláudia Andrade, associada da Adoro.Ser.Mulher.

A ASM em como objetivo unir em rede o empreendedorismo feminino dos países e comunidades lusófonas no mundo inteiro. Unir em rede Mulheres Empreendedoras e Empresárias com o mesmo espírito e visão. Oferecer as ferramentas essenciais para acelerar negócios e facilitar a expansão e incentivar à partilha, união e parceria.