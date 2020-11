Saúde está hoje em debate no ciclo ‘Mulheres que Fazem a Diferença’

A Associação Adoro.Ser.Mulher junta-se à Galeria Marca de Água para a realização de um ciclo de mesas redondas, durante o mês de Novembro. ‘Mulheres Que Fazem a Diferença’ pretende juntar mulheres empreendedoras através de conversas transmitidas em directo para as redes sociais da organização, ao longo das segundas-feiras deste mês, a partir das 18 horas.

A mesa redonda de hoje, 9 de Novembro, será dedicada à área da Saúde e junta Maria Teresa Cibarelli, farmacêutica, Nádia Brazão, nutricionista, Rafaela Fernandes, Presidente do Conselho de Administração do SESARAM e Sara Reis, fotógrafa. A moderação estará a cargo de Mónica Pereira, com Joana Valente no papel de anfitriã do evento.

O objectivo do projecto é destacar mulheres que fazem a diferença na sua própria vida, na vida da sua família, dos amigos, da comunidade e do mundo, através da partilha de “estórias" de vida, dando a conhecer mulheres que optaram por fazer mais, melhor e diferente, refere a organização.

A Associação Adoro.Ser.Mulher (ASM) está na Madeira desde 2017, tendo como embaixadora a designer de interiores, Nini Andrade Silva, e como gestora Marisa Santos. O design do evento é elaborado por Ana Cláudia Andrade.

A associação pretende unir em rede o empreendedorismo feminino dos países e comunidades lusófonas no mundo inteiro e mulheres empreendedoras e empresárias com o mesmo espírito e visão.

Raquel Fraga, directora artística da galeria, destaca a pertinência desta iniciativa, uma vez que acompanha a programação da galeria para o último trimestre do ano, dedicada à mulher.

“Os espaços da arte são lugares de debate e por isso desempenham um importante papel crítico na construção social e na revisitação histórica, dando especial destaque à valorização da Mulher na nossa sociedade contemporânea”, refere.