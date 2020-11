‘Do mundo para a ilha’ hoje na Marca de Água

A Associação Adoro.Ser.Mulher em parceria com a Galeria Marca de Água organiza ao longo de todo o mês de Novembro um ciclo de mesas redondas intitulado 'Mulheres Que Fazem a Diferença' dedicado ao empreendedorismo no feminino. A quarta mesa redonda irá decorrer esta segunda-feira, dia 16 de Novembro, pelas 18 horas, na Galeria Marca de Água, situada na porta número 119 da Rua da Carreira.

Nesta conversa intitulada 'Do mundo para a ilha' serão apresentadas quatro mulheres de distintas origens que escolheram a ilha para viver e desenvolverem os seus projectos pessoais e profissionais, em diferentes áreas, nomeadamente o turismo, a beleza e bem-estar, a fotografia e a decoração.

'O que motivou estas quatro mulheres a deixarem os seus países de origem?' será a questão central desta conversa. A iniciativa terá como oradoras convidadas Celina Nunes (Venezuelana), Linda Kajli Bettencourt (Húngara), Ursula Forschner (Austríaca) e Valquíria Abreu (Brasileira). A “mesa redonda” terá como anfitriã Cristina Jesus e a moderação estará a cargo de Clara Costa.

As “mesas redondas” são abertas ao público, estando a participação limitada aos 30 lugares disponíveis. O evento será ainda transmitido em directo nas redes sociais da organização, a partir das 18 horas, ao longo de todas as segundas-feiras deste mês.

Sobre a Adoro Ser Mulher

A Associação Adoro.Ser.Mulher (ASM) está na Madeira desde 2017, tendo como embaixadora a designer de interiores, Nini Andrade Silva, e Marisa Santos no papel de gestora. O design do evento é elaborado por Ana Cláudia Andrade, associada da Adoro.Ser.Mulher.

A ASM em como objectivo unir em rede o empreendedorismo feminino dos países e comunidades lusófonas no mundo inteiro. Unir em rede Mulheres Empreendedoras e Empresárias com o mesmo espírito e visão. Oferecer as ferramentas essenciais para acelerar negócios e facilitar a expansão e incentivar à partilha, união e parceria.

Marca de Água com programação dedicada à Mulher

Raquel Fraga, directora artística da galeria Marca de Água destaca a importância da iniciativa que acompanha a programação da galeria para este último trimestre do ano, dedicada à mulher.