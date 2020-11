Polícia deteve homem que assaltou loja no Funchal

Um homem de 36 anos de idade, natural e residente no concelho do Funchal, foi detido esta quinta-feira pelo crime de furto qualificado.

"As diligências policiais foram desenvolvidas pela Divisão Policial do Funchal após a ocorrência de um furto a um estabelecimento comercial na Rua dos Aranhas – Funchal nesta madrugada, o qual foi perpetrado com recurso a arrombamento duma das montras", refere o Comando Regional da PSP, numa nota de imprensa.

Sabe o DIÁRIO que o estabelecimento visdado foi a loja Dona Hortênsia, que já foi alvo de assalto por mais do que uma vez.

Já pela manhã, os agentes da investigação criminal conseguiram referenciar o autor do crime e proceder à recuperação da totalidade dos artigos furtados, nomeadamente uma mochila, um par de sapatilhas e cinco fios em aço, num valor total aproximado de 200 euros.

O suspeito foi constituído arguido em processo-crime, sendo que o inquérito segue agora os seus trâmites na Esquadra de Investigação Criminal da PSP.

O Comando Regional da PSP Madeira aproveita a ocasião para relembrar a importância de dar conhecimento imediato às autoridades policiais sempre que existe notícia de um crime, possibilitando assim o rápido desenvolvimento de diligências que conduzam ao sucesso das investigações, identificação dos seus autores e recuperação do produto furtado.